Üye Girişi
Haberler

Çengel-4 Operasyonunda 25 Bin Litre Kaçak ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik yurt genelinde 'Çengel-4' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 sahte içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte içki, 13 bin 472 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 131 litre etil alkol, 1704 boş şişe ve 1600 bandrol, 1680 alkol aroması ve 68 bin 121 etiket ele geçirildi. 189 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucu, devletin 25 milyon TL vergi kaybı önlendi. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Hafta sonu hava yağmurlu mu? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? 8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title