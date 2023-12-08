Çengel-4 Operasyonunda 25 Bin Litre Kaçak ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 25 bin 603 litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildiğini, 189 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik yurt genelinde 'Çengel-4' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 sahte içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte içki, 13 bin 472 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 131 litre etil alkol, 1704 boş şişe ve 1600 bandrol, 1680 alkol aroması ve 68 bin 121 etiket ele geçirildi. 189 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucu, devletin 25 milyon TL vergi kaybı önlendi. Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" dedi.