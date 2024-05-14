Üye Girişi
Haberler

Cenevre Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti. Eylemde yer alan öğrenciler gözaltına alındı ve malzemeler dışarı çıkartıldı. Öğrenciler eylemi sonlandırmayacaklarını belirtti.

Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerel saatle 05.00 sıralarında kampüs içinde eylemin yapıldığı alana 20'ye yakın üniformalı ve sivil kıyafetli polis girdi.

Alandan ayrılmayı reddeden 60 kadar öğrenci kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Öğrencilerin sorgularının ardından serbest bırakılmaya başlandığı belirtildi.

Daha sonra eylemin yapıldığı alandaki Filistin bayrakları, pankartlar, masa ve sandalye gibi malzemenin tamamı dışarı çıkartıldı.

Sabah saatlerinde kampüsün açılmasıyla içeri giren öğrenciler, malzemenin nerede olduğunu öğrenmek için yetkililerle görüşüyor.

Öğrenciler, eylemi sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtiyor.

Rektörlük, öğrencilerden eylemi bitirmelerini istiyordu

7 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdüren öğrenciler, Rektörlüğün 12 Mayıs'ta yaptığı "kampüsün boşaltılması" ve "eylemin sonlandırılması" çağrısı ve "gerekirse polisin müdahale edeceği" uyarısına tepki göstermişti.

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, yüzlerce kişi de kampüs dışında onları yalnız bırakmamıştı.

Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını bekleyen öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla ilişkilerin sonlandırılmasını ve "akademik boykot" uygulanmasını talep ediyor.

Üniversitenin güvenlik görevlileri, öğrenci kartı bulunmayanların kampüse girişine izin vermiyor.

Eylemler İsviçre geneline yayıldı

2 Mayıs'ta Lozan Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra dün Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek üzere protestolar başlamıştı.

Eylemciler, üniversite yönetimlerinden İsrail kurumlarıyla ilişkisini bitirmesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı açıkça kınamasını talep ediyor.

Öğrenciler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Cenevre Uluslararası Politika Güncel Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Kimdir? Selahaddin Eyyubi hangi milletten? Bahar 12. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı?
Manşetlerden biri bomba! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında geniş yankı buldu

Manşetlerden biri bomba! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında geniş yankı buldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title