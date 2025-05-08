Cenevre Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Eylemi Yeniden Başlatıldı

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları karşısında üniversite yönetiminin geçen yıldan bu yana net tavır koymadığı ve taleplerine karşılık vermediği gerekçesiyle kampüste " Filistin'e destek eylemini" yeniden başlattı.

Eylemi başlatan gruptan Cenevre Üniversitesi Filistin Öğrenci Koordinasyonu üyesi Rahel, AA muhabirine seslerinin duyulmasının tek yolunun kampüse yeniden yerleşmek olduğunu, üniversite yönetimine yönelik taleplerinin arkasında durduduklarını söyledi.

"Biz tam bir yıl önce, Mayıs 2024'te buradaydık ve üniversitemizin tüm yıl boyunca yanıtlamadığı aynı taleplerimiz var." diyen Rahel, şunları ifade etti:

"Taleplerimiz, Filistin'deki soykırıma karışmış İsrail kurumlarıyla işbirliklerini durdurmak, bu işbirliklerini kesmek çünkü Filistin'de özellikle şu anda yaşananlar göz önüne alındığında Gazze, iki aydır abluka altında ve hiçbir yardım girmiyor. İsrail, Gazze'nin tamamen açık bir şekilde sömürgeleştirileceğini duyurdu. Bu yüzden kurumumuzun suç ortaklığının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz ve bunun durdurulması gerekiyor. Bu yüzden ana talebimiz, bu işbirliklerini durdurmak çünkü İsrailli kurumlar da suç ortağıdır. Bunun bireylere karşı olmadığını, kurumların bir bütün olarak aleyhine olduğunu bilmek önemli."

"Üniversite yönetimi komite oluşturdu ancak öğrencileri buradan çıkarttı"

Rahel, uzun zamandır üniversite yönetimiyle diyalog kurmak istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

"Üniversite yönetimi bir komite oluşturdu ancak öğrencileri buradan çıkarttı. Bu yüzden hiç demokratik değil. Bugün rektörlüğe, üniversite yönetimine taleplerimizle ilgili mail gönderdik. Cevap alamadık." diyen Rahel, sadece binayı terk etmeleri için kendilerine süre verildiğini dile getirdi.

Üniversite yönetiminin kendileriyle açık şekilde konuşmamasına tepki gösteren Rahel, "(İsrail kurumlarına karşı) Kurumsal boykot yapılana kadar burada kalacağız. Akademik boykot bizim hedefimiz, bu yüzden buradayız ve buna karşı birleşmiş durumdayız. Filistin'e özgürlük." dedi.

Geçen yıl İsviçre genelindeki üniversitelerde eylemler yapılmıştı

Geçen yıl mayıs ayında Cenevre Üniversitesi başta olmak üzere ülke genelindeki birçok üniversitede "Filistin'e destek" ve "İsrail kurumlarına karşı boykot" eylemleri düzenlenmişti.

Bu eylemler, polisin müdahalesinin ardından sona ermiş, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.