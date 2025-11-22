Haberler

Cenevre'de Rusya-Ukrayna Barış Planı Görüşmeleri Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının detayları, Cenevre'de ABD'li yetkililer ile Ukrayna ve AB temsilcileri arasında gerçekleştirilecek müzakerelerde ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Rusya- Ukrayna barış planının, Cenevre'de pazar günü ABD'li yetkililer ile Ukrayna ve AB ülkelerinden gelen temsilciler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacağı iddia edildi.

Amerikan Axios haber portalının ABD'li yetkililer ile Avrupalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li üst düzey isimler, pazar günü Cenevre'de müzakere masasında olacak.

Buna göre, ABD'den Cenevre'ye gidecek isimler, Ukrayna, Almanya, Fransa ve İngiltere'den toplantıya katılacak temsilcilerle Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının detaylarını ele alacak.

Söz konusu görüşmelerin, cuma günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde kararlaştırıldığı belirtildi.

ABD ekibinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığında, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll'dan oluşması bekleniyor.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz. Onların pozisyonu hakkında konuşamayız ancak anlaşma, ABD, Ukraynalılar ve Ruslar arasında işbirliği sonucu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Bir diğer ABD'li yetkili de anlaşmanın son halinin orijinal versiyondan biraz farklı olabileceğini, zaten bu yüz yüze müzakereleri de bu detayları netleştirmek amacıyla yaptıklarını belirtti.

Ukrayna'nın ise söz konusu görüşmelere, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı atadığı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
