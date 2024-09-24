Cenevre'de İsrail Saldırılarına Protesto
İsviçre'nin Cenevre kentinde, yüzlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde, Filistin ve Lübnan bayrakları taşındı ve saldırıların durdurulması talep edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.
Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, İsrail'e tepki gösterdi.
Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.
Eylemciler, İsrail karşıtı İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar atarken, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'a yönelik artan İsrail saldırısının durdurulması talebinde bulundu.
Yaklaşık 1,5 saat süren eylem, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona erdi.