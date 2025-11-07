Haberler

Cenevre'de IFRC Taahhüt Konferansı'na Katılan Nuh Yılmaz Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen IFRC DREF Taahhüt Konferansı'na katılarak, burada katılımcılara hitap etti ve IFRC Genel Sekreteri ile Türkiye-IFRC ilişkilerini güçlendirme konularında görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Afet Müdahale Acil Durum Fonu (DREF) Taahhüt Konferansı'na katılarak, burada temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, IFRC DREF Taahhüt Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Bir başka paylaşıma göre de Bakan Yardımcısı Yılmaz, IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile konferans kapsamında bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile IFRC arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hususunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
