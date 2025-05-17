Cenevre'de Gazze İçin Binlerce Kişi Yürüdü

Cenevre'de Gazze İçin Binlerce Kişi Yürüdü
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İsviçre'nin Cenevre kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek üzere yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemciler, Filistin bayraklarıyla birlik içinde sloganlar attı ve Nekbe'nin 77. yılını andılar.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto için yürüyüş yaptı.

Parc Des Bastions Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail aleyhinde İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar attı.

Eylemciler, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'yi (Büyük Felaket) de 77. yılında protesto etti.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, İngiliz Bahçesi isimli parkta sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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