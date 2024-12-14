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Cenevre'de Filistin ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü

Cenevre'de Filistin ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü
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İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Eylemciler, hayatını kaybedenlere anmak için mum ve meşale yakarak barış çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunun Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma için sessiz yürüyüş düzenledi.

Place de Navigation Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, bu akşam düzenlendikleri eylemde herhangi bir slogan atmadı.

Eylemciler İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlıları anmak için mum ve meşale yaktı.

İsviçre vatandaşı Oana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinliler için mücadele etmek amacıyla eyleme katıldığını söyledi.

Oana, "Dünya Filistin'e yardım etmiyor, ancak etmeli. Bu çok üzücü. Sadece Noel'i kutlamak yerine herkes 'Filistinlileri düşünmeden neden Noel'i kutluyoruz' diye düşünmeli. Aynı şeyleri Lübnan için de hissediyorum." dedi.

Cezayir asıllı İsviçreli Yusef ise Lübnan ve Filistin halklarına destek gösterisi için burada olduğunu kaydederek, "Onları, asla bitmeyen bu savaşta desteklemek için buradayım. Tüm dünyada barışın hakim olmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Eylemcilerin yaklaşık iki saat süren yürüyüşü Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.

Polis, yürüyüş güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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