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Cenevre'de Filistin, Suriye ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü

Cenevre'de Filistin, Suriye ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü
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İsviçre'nin Cenevre kentinde, Filistin, Suriye ve Lübnan halkıyla dayanışma amaçlı binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Eylemciler, İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu ve Gazze'deki sağlık sisteminin yıkıldığını belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişinin katılımıyla Filistin, Suriye ve Lübnan halkıyla dayanışma için yürüyüş yapıldı.

Kent merkezinde bulunan İngiliz Bahçesi isimli parkta toplanan binlerce kişi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne kadar Filistin, Suriye ve Lübnan halkıyla dayanışma için yürüdü.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Eylemciler, İsrail'e ekonomik ve diplomatik yaptırım çağrısında bulundu.

Yürüyüşe dünya genelinde görev yapan sağlık çalışanları da katıldı.

Türkiye'den gelen Uluslararası Sağlık İnisiyatifi kuruluşunun mensubu Hüseyin Durmaz, BM Cenevre Ofisi önünde yaptığı konuşmada, burada Gazzelilerin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını savunmak için bulunduklarını kaydetti.

Durmaz, " Gazze'de yaşananlar sadece o coğrafyanın değil, tüm insanlığın sınavıdır. Gazze, acımasız bir abluka altında yaşam mücadelesi veren insanların sembolüdür. Ancak unutmayalım bu sadece acı ve karanlık bir hikaye değildir. Gazze aynı zamanda, iyiliğin, insan onuru ve direnişin hala var olduğunu bizlere hatırlatan bir semboldür. Bugün burada duruyor olmamız, yeryüzünde hala iyiliğin ve umudun yaşadığına dair bir kanıttır." dedi.

Konuşmacılar, Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail'in saldırıları neticesinde yıkıldığını ve burada yaşananların "açık bir soykırım" olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösteri, büyük güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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