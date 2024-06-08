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Cenevre'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

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İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. Eylemciler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi ve Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüş boyunca Filistin yanlısı sloganlar atıldı ve İsrail'e destek veren ABD ve Batılı ülke hükümetleri eleştirildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, bir kez daha Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Place de Navigation Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, kent merkezinde yaptıkları yürüyüşte Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırıma" tepki gösterdi.

Eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşün yapıldığı güzergahtaki işletmelerde bulunan vatandaşlar da eyleme alkışlarla destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına da tepki gösterilen eylemde, bir gösterici Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefenlenmiş bebek maketi taşıdı.

Eylemciler, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle ABD ve Batılı ülke hükümetlerini de eleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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