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Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi

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İsviçre'nin Cenevre kentinde İsrail'in saldırılarına tepki olarak Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu Palais Wilson binasına yürüdü ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasına kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ve bunun sonucunda yaşanan sivil ile çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

Gazze'deki "soykırımın durdurulmasını" ve "derhal ateşkes sağlanmasını" talep eden göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra onlara destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösteri, daha sonra sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin İsviçre Cenevre Güncel İsrail Dünya

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