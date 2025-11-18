Haberler

Cenevre'de Çin Yerel Ürünler Sergisi Başladı

Güncelleme:
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen sergide, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin çay, çömlek ve bambu dokuma gibi simgesel ürünleri sergileniyor.

CENEVRE, 18 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Merkezi'nde düzenlenen Çin (Guangxi) Yerel Ürünler Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 17 Kasım 2025.

Pazartesi günü başlayan ve iki gün sürecek sergide Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin çay, çömlek ve bambu dokuma zanaatı gibi simgesel ürünleri sergileniyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

