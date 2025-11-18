Cenevre'de Çin Yerel Ürünler Sergisi Başladı

CENEVRE, 18 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Merkezi'nde düzenlenen Çin (Guangxi) Yerel Ürünler Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 17 Kasım 2025.

Pazartesi günü başlayan ve iki gün sürecek sergide Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin çay, çömlek ve bambu dokuma zanaatı gibi simgesel ürünleri sergileniyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)