Cenevre'de 3 kez iptal edilen 'Otomobil Fuarı' 2023'te Katar'da yapılacak

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle Cenevre'de 3 yıl üst üste iptal edilen Otomobil Fuarı'nın, 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği açıklandı.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle Cenevre'de 3 yıl üst üste iptal edilen Otomobil Fuarı'nın, 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği açıklandı.

Fuar Başkanı Maurice Turrettini, yazılı açıklamasında, 2023 Otomobil Fuarı'nın, "küresel ekonomideki belirsizlikler ve Kovid-19 salgınının yayılmasıyla bağlantılı riskler nedeniyle" Cenevre'de yapılmayacağını bildirdi.

Kovid-19'un yol açtığı küresel ekonomik gerilemeler nedeniyle yeni araba modeli üretimlerinin azaldığını vurgulayan Turrettini, organizatörlerin fuara yeterli miktarda katılımcı bulmakta zorlanabileceğini öngördüklerini kaydetti.

Turrettini, 2023 Otomobil Fuarı'nın Doha'da düzenleneceğini duyurdu.

3 kez üst üste iptal edilmişti

En son 2019'da düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 2020, 2021 ve 2022'de Kovid-19 nedeniyle üst üste iptal edilmişti.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.

Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.

İlk kez 1905'te başlayan ve 1924'te "uluslararası fuar" kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.