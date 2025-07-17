Cendere Yeşil Vadi Otoparkı Hizmete Açıldı

KAĞITHANE Belediyesi tarafından ilçedeki trafik akışını rahatlatmak ve araç parklanmasını düzenlemek amacıyla Cendere Caddesi üzerinde inşa edilen 71 araç kapasiteli Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde planlandı. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları, engelsiz erişim imkanı, çevredeki yeşil alanlara ulaşımı kolaylaştıran bağlantılar, güvenlik kameraları ve modern aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Farklı türde ağaçlarla çevrelenen alan, park görünümünde düzenlenerek estetik bir çevre sunuyor.

Açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Kaymakamı Yüksel Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Otopark, konumu itibarıyla bölgedeki trafik yükünü azaltarak araç yoğunluğunu dengelemeye katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kağıthane'deki toplam otopark kapasitesi 4 bin araca ulaştı.

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İlçemizde hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşlarımıza düzenli ve güvenli park alanları sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Cendere Yeşil Vadi Otoparkı, modern altyapısı ve çevreci yaklaşımıyla ilçemize önemli katkılar sağlayacak. Engelli erişimi, elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil alanlara olan yakınlığıyla sadece bir otopark değil, aynı zamanda şehir yaşamını kolaylaştıran bütüncül bir ulaşım projesi oldu. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.