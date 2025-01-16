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Cenazeye Giden Minibüs Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı

Cenazeye Giden Minibüs Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, yolda direğe çarpıp sulama kanalına düştü. Kazada 10 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ümraniye Belediyesine ait Necmeddin Atala'nın (44) kullandığı 34 BUU 028 plakalı, cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkiinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp yolun sağındaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şükriye (57) ve Havva Gümüşler (55), Hatice Uzunismail (61), Kadriye (27), İsmail (69), Hatice (55) ve Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Dursune Şenkul (67) ile Veysi Süretti (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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