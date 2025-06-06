Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Enis Budak'ın Babası İkram Budak Özgür Özel'i Alnından Öptü

Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Enis Budak'ın Babası İkram Budak Özgür Özel'i Alnından Öptü
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Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Enis Budak'ın Babası İkram Budak Özgür Özel'i Alnından Öptü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’da bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Özel, cenazesinde protesto edildiği Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın kabrini de ziyaret ederken şehit babası İkram Budak, Özgür Özel’i alnından öptü.

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde memleketi Manisa'da bulunan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Özel, cenazesinde protesto edildiği Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın kabrini de ziyaret ederken şehit babası İkram Budak, Özgür Özel'i alnından öptü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da kıldı. CHP Lideri Özel, Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii'nde kılınan namazın ardından kabristan ile Garnizon ve polis şehitlikleri ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özel, bir yıl önce cenaze töreninde provokasyona uğradığı Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın kabrini de ziyaret etti.

Ailesinden Özel'e destek

Şehit Budak'ın Garnizon Şehitliğinde bulunan kabrine giden Özel, burada şehit Enis Budak'ın ailesiyle bir araya geldi.

Özel, şehitlikte Enis Budak'ın kabrine çiçek bıraktı ve babası Kibar Budak ile ikiz kardeşi Yunus Budak ile birlikte dua etti.

Dua sonrası vedalaşırken baba İkram Burak Özgür Özel'in alnından öperken şehit Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak ise CHP Lideri Özel'e "Allah senden razı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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