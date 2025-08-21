Cenazeler Otopsi İçin Diyarbakır'a Gönderildi

Güncelleme:
Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş ve kardeşi Leyla Işıktaş'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş (65) ile kardeşi Leyla Işıktaş'ın (60) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
