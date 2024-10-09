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Cenazede Tabuttan Ses Geldi, Yaşayan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

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Fatih'te cenaze namazı için camide tabutundan ses gelen 86 yaşındaki Halit Bayşu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Olay, camide büyük şaşkınlık yarattı.

Fatih'te cenaze namazı için götürüldüğü camide tabutundan ses gelmesi üzerine hayatta olduğu anlaşılan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'ndeki cenaze töreninde 86 yaşındaki Halit Bayşu'nun tabutundan ses geldiğini duyan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

Camiye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşadığı anlaşılan Bayşu, müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaklaşık 2 saat müdahale edilen ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden Bayşu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yakınları büyük şaşkınlık yaşadı

Bayşu'nun cenazesine katılan yakınları, şahit oldukları olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bayşu'nun aile dostu Erdoğan Baysal, cenaze aracının saat 12.15 sıralarında camiye geldiğini, beraberindeki kişilerle tabutu araçtan alıp camiye taşıdıklarını söyledi.

Baysal, musalla taşına koydukları tabuttan ses geldiğini duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"10-15 kişiydik, herkes birbirine baktı. 'Tabuttan ses geliyor.' dediler, hepimiz ürperdik. O sesi herkes duydu. Adam eliyle tabuta vuruyordu, nefes aldığını, tabuta vurduğunu hissediyorsun. O anda herkes şoktaydı. Yakınlarına, ambulansı aramalarını söyledik. Ambulans geldi, tabutu açtılar, kefenle alıp ambulansa koydular. Baktılar adam yaşıyor, başladılar kalp şoku yapmaya. Bayağı uğraştıktan sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Tekrar öldüğü haberini aldık."

Ayvansaray Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özer de kulağını yaklaştırıp tabutu dinlediğinde uğultu sesi duyduğunu ifade ederek, camideki birkaç kişinin daha ses duyması üzerine ambulansın çağrıldığını, tabutun açılıp Bayşu'nun hastaneye götürüldüğünü anlattı.

Turgay Tirit ise cenaze namazı için camiye gittiklerini kaydederek, "Baktık polis, ambulans, cenaze arabası kapının önünde. İçeri girdik, musalla taşında tabut duruyor fakat koluna nabız cihazı takmışlar. Polisler 'Kenara geç.' dedi. Tabuttakinin nabzına baktım, 120'yi gösteriyor. Tekrar baktığımda nabzı gitgide düştü. 55-56'ya kadar inince ambulanstaki arkadaşlar hemen geldiler, Bayşu'yu tabuttan çıkarıp hastaneye götürdüler." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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