Cenazede Fenalaşan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, komşusunun cenazesinde fenalaşan 71 yaşındaki Orhan Örnek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, cenaze namazı sonrası mezarlıkta meydana geldi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek'in cenazesine katıldı. Cenaze namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Örnek'in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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