Cenazede Fenalaşan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Cenazede Fenalaşan Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir cenazede fenalaşan 71 yaşındaki Orhan Örnek, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Cenaze namazına katılan Örnek, mezarlıkta rahatsızlanarak hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan Orhan Örnek (71), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek'in cenazesine katıldı. Cenaze namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Örnek'in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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