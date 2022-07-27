Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde dün elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Berkay Arıca (32) ve babası Necati Arıca'nın (52) ardından ağır yaralanan amcası Aydın Arıca da (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın, Berkay Arıca'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki amcası Metin Arıca'nın kanserden ölen eşinin cenazesine giderken yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Denizli- Muğla kara yolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Muğla yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücü Berkay Arıca ile yanındaki babası Necati Arıca'yı Tavas Devlet Hastanesi, amcası Aydın Arıca'yı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Necati Arıca ile oğlu Berkay Arıca, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Aydın Arıca da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada ölen 3 kişinin