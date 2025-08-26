Cenaze Törenine Giden Gruba Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, cenaze törenine katılmak için mezarlığa giden kalabalığa otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahallede yaşamını yitiren kişinin cenazesine katılmak için mezarlığa giden gruba otomobil çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, kırsal Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, yaşamını yitiren komşuları Metin Altun'u toprağa vermek için Saraycık Mezarlığı'na giderken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 AAF 668 plakalı otomobil, kalabalığın arasına daldı. Kazada gruptan Rauf Atalay hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken, o sırada bölgeden geçen jandarma trafik ekipleri, olaya müdahale edip sürücüyü uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan baba-oğul oldukları belirtilen 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
