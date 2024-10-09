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Cenaze Namazında Tabuttan Ses Geldi

Cenaze Namazında Tabuttan Ses Geldi
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Fatih'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında tabuttan gelen tıkırtılar üzerine sağlık ekipleri müdahale ederek Bayşu'yu hastaneye kaldırdı, ancak hayatını kaybetti.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen ses üzerine camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'yu kalp masajının ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu'nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu'yı hastaneye kaldırdı. Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi

"KALP MASAJI YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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