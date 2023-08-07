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Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKonya'da cenaze dönüşü yaşanan kazada ağır yaralanan Tevfik Kağnıcı, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'da cenaze dönüşü yaşanan kazada ağır yaralanan Tevfik Kağnıcı, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.    Kağnıcı'nın yaşamını yitirmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Selçuk Üniversitesi Konya Güncel Haberler

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