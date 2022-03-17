Cemre'nin bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı

İZMİR'de, Nurdan (38) ve Ali Güler (39) çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Cemre Güler'in bağırsaklarından 5 mıknatıslı bilye çıkarıldı. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle götürüldüğü hastanede, mıknatıslı bilye yuttuğu belirlenen Cemre, 2,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Aliağa ilçesinde yaşayan, 2 çocukları olan mühendis Ali Güler ile muhasebeci Nurdan Güler'in 2,5 yaşındaki kızları Cemre, 6 Mart'ta, ağabeyiyle evde oynarken oyuncak mıknatıs yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Kent Hastanesi'ne getirilen Cemre'ye çekilen filmde, bağırsaklarında 5 küçük mıknatıs tespit edildi. Ameliyata alınan Cemre, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.