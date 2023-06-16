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Çemişgezek'te 986 öğrenci karne aldı

Çemişgezek'te 986 öğrenci karne aldı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okullardaki 986 öğrenciye karnesi verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okullardaki 986 öğrenciye karnesi verildi.

İstiklal Ortaokulunda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Önder Koç, Belediye Başkan Vekili Çetin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Koç, törende, "İlçemizde 986 öğrenciye karnelerini verdik. Allah'a şükürler olsun yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Yaz tatilinde bol bol dinlenin ve kitap okuyun." dedi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

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