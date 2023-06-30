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Çemişgezek ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Çemişgezek ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Güncel Haberler

Çemişgezek ilçesinde bulunan Çemişgezek Anaevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkan vekili, jandarma komutanı, emniyet amir vekili, AK Parti ilçe başkanı, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşların bayramını tebrik etti.

Çemişgezek ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Çemişgezek Anaevi'ndeki programa, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkan Vekili Çetin Yılmız, İlçe Jandarma Komutanı Abbas Başer, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrullah Çakasoğlu, Çemişgezek AK Parti İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse, kurum amirleri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

Oğuz Köse AK Parti Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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