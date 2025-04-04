Cemil Çapar Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 51 kişinin öldüğü Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ö. ve şantiye şefi Mehmet G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan tesisatçı Yusuf Ö'nün yer aldığı salonda, avukatlar, 8 katlı binanın enkazında yakınlarını kaybeden müştekiler ve tanıklar da hazır bulundu.

Sanıklardan Mehmet Ö. savunmasında, apartmanın yapımında kalitesiz malzeme kullanmadığını iddia ederek, "Yaklaşık 26 aydır cezaevindeyim. Dayanacak gücüm kalmadı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mehmet G. de yıkılan binada fiili olarak şantiye şefliği yapmadığını öne sürdü.

Yusuf Ö. ise önceki celselerdeki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Tanık olarak dinlenen müşteki Yiğit Göktuğ Torun da depremin ardından bina enkazında yangın çıktığını anlattı.

Apartmanda anne ve babasının kaldığını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Memur emeklisi ailem, paralarını biriktirip güvenli diye o evi aldı ancak orası anne ve babama mezar oldu. Hala cenazelerine ulaşılamadı, ailem orada kül oldu. Bayram geldi, herkes sevdiklerinin mezarını ziyaret etti. Ben onu bile yapamadım. Bu nedenle bana bunu yaşatanları affetmeyeceğim. Davacı ve şikayetçiyim."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 51 kişinin öldüğü Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında dava açılmıştı.