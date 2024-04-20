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Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, cemevlerinin aydınlatma giderlerini karşılamak için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre, cemevleri aydınlatma giderlerini ilgili bakanlık bütçesinden talep edebilecek.

(ANKARA) Cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Cemevlerini Aydınlatma Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar yer aldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme yapılmayacak haller de belirlendi. Buna göre, cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık bütçesinden ödenmeyecek ve hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden başkanlık sorumlu tutulamayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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