Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Bakan Kasapoğlu'na Özel Hediye Takdim Etti

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula'da düzenlenen mitingin ardından mermerden yapılan ve Bakan Kasapoğlu'nun kendisinin fotoğrafının yer aldığı özel tasarımı, Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula'da düzenlediği mitingin ardından mermerden yapılan ve Bakan Kasapoğlu'nun kendisinin fotoğrafının yer aldığı özel tasarımı, Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü ve aynı zamanda AK Parti Kula İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'da düzenlediği programa katıldı. Büyük coşkuyla karşılandıktan sonra sloganlar, meşaleler, yaren ekibi ve atlı cirit takımı eşliğinde Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Kulalılara hitap eden Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula'da böylesine büyük bir coşkuyla karşılanmanın kendisine gurur verdiğini söyledi. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Kula halkının 28 Mayıs'ta da en güzel sonuçları çıkaracağından emin olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, tüm Kula halkına destekleri için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu vatandaşlara hitap etmesinin ardından mahalle muhtarları, ilçeye bağlı mahallelere kazandırılan spor tesislerinin teşekkürü için Bakan Kasapoğlu'na çiçek takdim etti.

Bakan Kasapoğlu'na özel hediye CEMAR'dan

Hediye takdimi esnasında sahneye çıkan ve Bakan Kasapoğlu'nun her zaman destekçisi olduğunu dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, mermerden yapılan ve Bakan Kasapoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı özel tasarımı, Bakan Kasapoğlu'na hediye etti. Özel hediyeyi görünce oldukça mutlu olan Bakan Kasapoğlu, Genel Müdür Yalçın'a destekleri ve hediyesi için teşekkür etti. - MANİSA