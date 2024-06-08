Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dijital Panonun Devrilmesi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir mezuniyet töreni sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan dijital panonun devrilmesine ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Kamera kaydında, veli ve öğrencilerin sahnede fotoğraf çekildiği sırada dijital panonun devrildiği görülüyor.

Öte yandan, önceki gün meydana gelen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesi alınmış, okul yönetiminden de 4 kişinin tanık olarak ifade verdiği öğrenilmişti.