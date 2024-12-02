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Cemal Reşit Rey'in Eserleri Geleceğe Taşınıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin önemli isimlerinden Cemal Reşit Rey'in eserlerini korumak ve dijital ortama aktarmak amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. Proje, Rey'in müzikal mirasını gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden Cemal Reşit Rey'in eserlerini geleceğe taşımak amacıyla kapsamlı bir proje başlattı.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre proje, Rey'in müzikal mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle ve Atatürk Kitaplığı işbirliğiyle yürütülüyor.

Projede usta sanatçıya ait el yazmaları bir araya getirilerek tasnif ediliyor ve dijital ortama aktarılıyor. Projeyle ilgili çalışmalar, müzikolog Dr. Sungu Okan'ın koordinatörlüğünde, müzikolog Aslı Uzdil ve Doç. Dr. Can Okan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

"CRR Dijital Arşiv Projesi" kapsamında, Cemal Reşit Rey'e ait halen CRR Konser Salonu çatısı altında bulunan yapıtların el yazması notaları, oluşturduğu konser programları, kişisel notları ve mektupları bir araya getiriliyor.

Arşivin restorasyon, korunma ve dijitalleştirilme süreci, İBB Atatürk Kitaplığı'nın uzman ekibi ile işbirliği içinde sürdürülecek. Proje ekibi, sanatçının sahne yapıtlarından orkestral yapıtlara, solo çalgı müziklerine ve oda müziği yapıtlarına kadar geniş bir repertuvara sahip eserlerinin kayıplarını bulma, çalgı partilerini sıralama ve tam bir kronolojik düzene getirme amacıyla titizlikle çalışıyor.

Bu çalışmaların tasnif aşamasının 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Dijitalleştirme süreci ise Atatürk Kitaplığı'nın programına bağlı olarak yürütülecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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