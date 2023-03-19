Cemal Enginyurt: 78 Yıllık Siyasi Hareketin TBMM'de Güçlü Bir Şekilde Temsil Edilmesi İçin, 13'üncü Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu Olması İçin...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Milletvekilliği adaylığı başvurumuzu Teşkilat Başkan Yardımcımız Bülent Erdinç beye teslim ediyoruz. 78 yıllık bir siyasi hareketin inşallah 28’inci Dönemde TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için, Millet İttifakı’nın adayı 13’üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olması için taşın altına gövdemizi koyduk. Mücadelemiz milletimiz içindir. Mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Milletvekilliği adaylığı başvurumuzu Teşkilat Başkan Yardımcımız Bülent Erdinç beye teslim ediyoruz. 78 yıllık bir siyasi hareketin inşallah 28'inci Dönemde TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için, Millet İttifakı'nın adayı 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması için taşın altına gövdemizi koyduk. Mücadelemiz milletimiz içindir. Mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir" dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Enginyurt şunları söyledi:

"DEMOKRATLAR UYANIN, DEMOKRATLAR AYAĞA KALKIN, ZAMAN UYUMA ZAMANI, YATMA ZAMANI DEĞİLDİR"

Demokrat Parti 28'inci Dönem milletvekilliği adaylığı başvurumuzu Teşkilat Başkan Yardımcımız Bülent Erdinç beye teslim ediyoruz. İstanbul'dan sayın Davut Topoğlu iş adamıyla beraber ilk başvuruyu hayırlısıyla yapmış olduk. Demokrat Parti milletvekili aday adayı olmak bizim için şereftir. 78 yıllık bir siyasi hareketin inşallah 28'inci dönemde TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için, Millet İttifakı'nın adayı 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması için taşın altına gövdemizi koyduk. Mücadelemiz milletimiz içindir. Mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir. Bütün demokratları, Demokrat Parti'ye gönül verenleri, Demokrat Parti'ye milletvekilliği adaylığı için başvuruya davet ediyorum. Demokratlar uyanın, demokratlar ayağa kalkın, zaman uyuma zamanı, yatma zamanı değildir. Zaman diriliş zamanıdır, mücadele zamanıdır. Biz sefere çıktık. Zaferi Allah nasip etsin inşallah"