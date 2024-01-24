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Cem Karaca ve Barış Manço'nun Eserleri İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Tarafından Seslendirilecek

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Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun unutulmaz eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde seslendirilecek. Konserde Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan gibi sanatçılar, nostaljik bir yolculuğa çıkarak Karaca ve Manço'nun eserlerini yorumlayacak.

Usta sanatçılar Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserleri, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından seslendirilecek.

Müzikseverler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 28 Ocak'ta gerçekleşecek konserde, nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Manço ve Karaca'nın unutulmaz eserlerini yorumlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Barış Manço Cem Karaca İstanbul Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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