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Cem Canbaz: Canlıya Ulaşmanın Duygusu Çok Farklı

Cem Canbaz: Canlıya Ulaşmanın Duygusu Çok Farklı
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Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan Cem Canbaz, felaketlerde canlılara ulaşmak için verdiği mücadeleyi anlattı. 53 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni, zorlu koşullar altında gerçekleştirdiği arama kurtarma operasyonlarında yaşadığı duygusal deneyimleri paylaştı.

Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Cem Canbaz, her felaket sonrası enkazdaki insanlara canlı olarak ulaşabilmek için çaba gösteriyor.

Konya Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü (KONDAK) profesyoneli 53 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Cem Canbaz, Marmara depreminin ardından arama kurtarma eğitimi aldı.

Canbaz, 2 Şubat 2004'te Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde çöken 92 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı'nın kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremde Hatay'da gönüllü arama kurtarma çalışmalarına destek veren Canbaz, dün gece Konya kent merkezinde çöken 4 kartlı apartmanın ihbarı üzerine hızla harekete geçti.

Arama çalışmalarına katılan Canbaz, 12 saat aralıksız bir cana ulaşmak için çaba gösterdi.

"Canlıya ulaşmanın duygusu çok farklı"

Canbaz, AA muhabirine, arama kurtarmada her geçen dakikanın çok önemli olduğunu söyledi.

Konya'daki bina çökmesini duyar duymaz harekete geçtiğini belirten Canbaz, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarda saatler sonra AFAD, Konya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleriyle 3 canlıyı çıkarttık. En son Ahmed'i çıkarttık. Ahmed'e, ulaştığımızda, 'Ağabeyim ve yengem hemen sağımda' dedi."

Canbaz, soğuk hava ve çıkan gazdan etkilenildiğini vurgulayarak, "Zor şartlarda fedakarca çalışılıyor. Zümrüt'ten sonra Konya'da bu ikinci facia. Zümrüt aklımdan hiç çıkmıyor. Memleketimde 21 yıl sonra adeta o duyguyu tekrar yaşadım. Canlıya ulaşmanın duygusu çok farklı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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