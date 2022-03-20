Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu

Formula 2'de bu yıl ilk kez mücadele eden ve Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı.

Formula 2'de bu yıl ilk kez mücadele eden ve Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı.

Formula 2'de sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştirildi. Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda kariyerinde ilk kez yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı, Charouz takımı adına mücadele etti. 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı. Cem 20. sırada başladığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

Bahreyn Grand Prix'inde ilk sırayı Fransız Theo Pourchaire alırken, Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Estonyalı pilot Jüri Vips ise üçüncü sırada bitirdi.

Sezonun 2. ayağı 26-27 Mart tarihlerindeki Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

(İHA)

Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title