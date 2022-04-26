Cem Adrian, Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" şiirini yorumladı - Haberler

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Cem Adrian, Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" şiirini yorumladı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Cem Adrian, Yunus Emre'nin 'Bana Seni Gerek Seni' şiirini yorumladı

Söz yazarı ve yorumcu Cem Adrian, Türk şiirinin öncü isimlerinden mutasavvıf Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" şiirini besteleyerek, seslendirdi.

Söz yazarı ve yorumcu Cem Adrian, Türk şiirinin öncü isimlerinden mutasavvıf Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" şiirini besteleyerek, seslendirdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geçen yıl düzenlenen "Yunus Emre Anma Yılı" projelerinin devamı olan çalışma, enstitünün sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle paylaşıldı.

Cem Adrian'ın uzun aradan sonra ilk kez rol aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği klip, sanatçının YouTube kanalından yayınlandı.

Eser, yakın zamanda tüm müzik platformlarında da dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Cem Adrian, Yunus Emre, Medya, Türk, Güncel, Haberler

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