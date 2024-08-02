Çeltik tarlalarında yaratıcı desenler
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki çiftçiler, çeltik tarlalarını çeşitli renklerdeki çeltik fidelerini kullanarak aylar süren ekim sonucunda yaratıcı desenlerle 'resmettiler'.
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
1. Çeltik tarlalarında oluşan resimlerin çeşitli görüntüleri
"Toprak Sanatçıları": Çin'in Heilongjiang eyaletindeki çiftçiler, çeltik tarlalarını çeşitli renklerdeki çeltik fidelerini kullanarak aylar süren ekim sonucunda yaratıcı desenlerle "resmettiler".
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor.
(XHTV)