Enez'de Elektrik Akımına Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Enez ilçesinde, kurutma makinesine çeltik döken 47 yaşındaki Beyhan Göl, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Şehitler köyünde meydana geldi. Göl, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
EDİRNE'nin Enez ilçesinde kurutma makinesine çeltik döküldüğü sırada elektrik akımına kapılan Beyhan Göl (47), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler köyündeki çeltik sahasında meydana geldi. Keşan ilçesinde esnaflık ve çiftçilik yapan Beyhan Göl, kurutma makinesine çeltik döktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göl, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Beyhan Göl'ün cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.