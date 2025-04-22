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Çeltik Köyü'nde Trajik Kaza: Amca Çocuğu Sürücüler Çarpıştı

Çeltik Köyü'nde Trajik Kaza: Amca Çocuğu Sürücüler Çarpıştı
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Sivas'ın Çeltik köyü yakınlarında meydana gelen kazada, amca çocukları Burak Naçar ve Halil İbrahim Naçar'ın kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada 69 yaşındaki Turan Naçar hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu kritik.

SÜRÜCÜLER AMCA ÇOCUĞU ÇIKTI

Çeltik köyü yakınlarında yaşanan kazada minibüsü Burak Naçar'ın kullandığı, çarpıştığı otomobili ise amcasının oğlu Halil İbrahim Naçar'ın kullandığı belirlendi. Her iki sürücünün de merkeze bağlı Olukman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın virajlı yolda sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşandığı belirlendi. Kazada otomobilde bulunan Turan Naçar (69) hayatını kaybetti. 17 yaralın tedavisi ise kentte bulunan Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek olayın ardından hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Yıldız beldesi yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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