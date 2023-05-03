Çellist Stjepan Hauser İstanbul'da konser verecek

Luka Sulic ile birlikte 2Cellos müzikal ikilisini kuran Hırvat çellist Stjepan Hauser, dünya çapında ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan ünlü çellist, Epifoni organizasyonuyla 18 Kasım akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal oluşturan Hauser, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvarla besleniyor.