Çelikhan'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.
Çelikhan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Çelikhan ilçe merkezine gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ilçede kar yağışının yanı sıra rüzgarlı hava da hakim oldu. İlçe merkezinin yüksek kesimlerinden olan Ulubaba ve Akdağ'da kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. İlçede kar yağışı devam ediyor.