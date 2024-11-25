Çelikhan'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı

Çelikhan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Çelikhan ilçe merkezine gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ilçede kar yağışının yanı sıra rüzgarlı hava da hakim oldu. İlçe merkezinin yüksek kesimlerinden olan Ulubaba ve Akdağ'da kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. İlçede kar yağışı devam ediyor.