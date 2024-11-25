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Çelikhan'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Çelikhan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Çelikhan ilçe merkezine gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü ilçede kar yağışının yanı sıra rüzgarlı hava da hakim oldu. İlçe merkezinin yüksek kesimlerinden olan Ulubaba ve Akdağ'da kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. İlçede kar yağışı devam ediyor.

Çelikhan'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL ALTIN - Güncel
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