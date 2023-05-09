ÇELİK YELEKLİ UYUŞTURUCU ÇETESİNE OPERASYON 20 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da polisin uyuşturucu çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, rakip gördükleri uyuşturucu çeteleriyle girdikleri çatışmalarda çelik yelek giydiği, kullandıkları uzun namlulu silahları eylemden sonra polis ele geçirmesin diye toprağa gömdüğü bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bağlar ilçesinde kasten öldürme, silahla yaralama, silahlı tehdit, kasten yaralama suçlarını işleyerek, ilçe sakinleri ve esnafı üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan, uyuşturucu satış ve dağıtımı yaptıran, R.B. liderliğindeki uyuşturucu çetesi üyesi, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ele geçirildi.

POLİS BULAMASIN DİYE SİLAHLARI GÖMÜYORLARMIŞ

Yapılan çalışmada, çetenin uyuşturucu satışında tekel olmak istediği, rakip olarak gördükleri uyuşturucu çeteleri üzerinde hakimiyet kurdukları ve bu gruplara yönelik eylemlerinde çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdiği belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları uzun namlulu silahları da gerçekleştirdikleri eylemler sonrası polisin ele geçirmesini önlemek amacıyla toprağa gömdükleri ortaya çıktı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)