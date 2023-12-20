Çelik Yelekle Adliyeye Getirilen Mert Muharrem Taşkın'ın İşlediği Cinayetler

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ı tüfekle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Mert Muharrem Taşkın, jandarmadaki işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri eşliğine Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyede işlemleri süren Taşkın'ın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

BAŞKAN DAYISININ OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI

Diğer yandan öldürülen Adem Şenol'un, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenaze törenine katılan Başkan Zeybek, "Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de yakınımız, dayımın oğlu ve torunları. Allah dayım ve yakınlarımıza sabrıcemil versin" dedi.