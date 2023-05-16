Çelik: Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi o da; CHP Genel Merkezi'dirAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi o da; CHP Genel Merkezi'dir.

Çelik: Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi o da; CHP Genel Merkezi'dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımıza sadece bir kanaldan yanlış bilgi verildi o da; CHP Genel Merkezi'dir. Dün herkes elindeki verileri doğru bir biçimde paylaşmaya çalıştı. Onlar Anadolu Ajansı ve diğer kurumlara saldırırken herkes gördü ki manipülasyonun olduğu yegane veri akışı Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dolayısıyla manipülasyon bu iddiayı ortaya sürenler tarafından yapılmıştır" dedi.

Türkiye'de tüm yurttaşların eşit olarak görüldüğünü vurgulayan Çelik "Bugün gelinen noktada da kendilerinin manipülasyonu açık bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen, halkımıza karşı yalan beyanda bulunmalarına rağmen dün sahte verilerle seçim sonucu ile cumhurbaşkanı ilan etmeleri ve bütün bunların yanlış çıkmasına rağmen yine tuttular bugün bizi suçlamaya devam ettiler. Şunu net bir şekilde söylemek isterim. Kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur ve olmayacaktır. Şimdi zaman zaman bazı yorumlar görüyoruz. Böyle karamsarlık yaymaya çalışan, işte seçim sonuçlarına dönük olarak kendilerince ülkemizle ilgili olarak karamsar bir tablo çizmeye çalışan bazı kesimler görüyoruz. Bunların hiçbirinin karamsarlığının, kara propagandasının bir önemi yoktur. Önemli olan demokrasinin gücüdür. Sandığın gücüdür. Defalarca seçim yaptık. Yine seçim yoluyla bu süreci belirleyeceğiz. Milletin iradesi ortaya çıkacak. Adlarımız farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Herkes birinci sınıf vatandaştır. Bu anlayış çerçevesinde bir seçim yapıyoruz. Siyaset alanı bir rekabet alanıdır, bir husumet alanı değildir. Birbirimizin hasmı değiliz. Sadece siyasi partiler arasında bir rekabet ilişkisi var. Hepimiz kardeşiz, komşuyuz, akrabayız, mahalleliyiz, hemşeriyiz. Bu duyguyla bu seçim sürecini yürüttük ve bundan sonrasında da bu duyguyla yürüteceğiz" dedi.