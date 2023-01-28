Çelik üreticilerini ithalat korkusu sardı

Çelikte 2022'de Avrupa liderliğini kaybeden Türkiye'de üreticiler, ithalatı artıran politikalardan şikayetçi. Çelik üreticileri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin iç piyasada ağırlık kazanmaya başladığını söylüyor. Türkiye 2020 ve 2021'de Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da ilk sıraya yerleştiği çelik üretiminde, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle liderliği kaybetti. Çelik üreticileri, hükümetin stratejik öneme sahip sektörü yeteri kadar desteklemediğinden şikayetçi. Son dönemde ise Rusya, Çin, İran ve Hindistan gibi ülkelerin iç piyasada ağırlığının artması, Türkiye'nin çelik üretiminde daha da gerilere düşebileceği endişesi yaratıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel resesyon, yükselen enflasyon gibi etkenler, Türkiye'nin önemli pazarlarından olan Avrupa ve Amerika'nın çelik talebinde yavaşlamaya neden oldu. Bu durum üretim ve kapasite kullanım oranlarında da düşüşü beraberinde getirdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, 2022 yılında Türkiye'nin çelik üretimi yüzde 12,9 gerileyerek 35,1 milyon tona indi. Talepteki yavaşlama ihracat rakamlarına da yansıdı. TÜİK'in son açıkladığı Ocak-Kasım 2022 verilerine göre, çelik sektörü miktarda yüzde 17,7 düşüşle 19,6 milyon ton, değerde ise yüzde 5,3 düşüşle 21,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

"Dampingli ithalat engellenmeli"

Bu dönemde Rus çelik ürünlerine yönelik uygulanan ambargolar nedeni ile Rusya'dan Türkiye'ye ürün girişlerinde ciddi artışlar yaşandığına vurgu yapan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Rusya'nın uyguladığı agresif fiyat politikasından Türkiyeli üreticilerin olumsuz etkilendiğini kaydediyor. Bu durumun rekabet ve maliyet farklılıkları ortaya çıkardığını ve iç piyasada yeni dinamikler oluşturmaya başladığını belirten Aslan; Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin iç piyasada ağırlıklarını artırmaya başladığına dikkat çekiyor. Aslan, şöyle konuşuyor:

"Rusya, Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler dampingli fiyatlarla ülkemize satış yapmaya devam ediyor. İthalat elbette ki olacak; yeter ki dengeli ve adil yapılsın. Yerli üreticimizin rekabet edebilme şansı elinden alınmasın. Bu noktada Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak dampingli ithalatın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz."

"Hükümetten teşvik bekliyoruz"

2023 yılında da korumacılık önlemlerinin sektörün üzerinde baskı unsuru olmaya devam etmesi bekleniyor. ABD ile AB'nin uyguladığı vergi ve kotaların devam ettiğine işaret eden Adnan Aslan, "Bizim de Türkiye olarak ciddi bir strateji belirleyip gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz" diyor. Demir-çelik sektörünün enerji maliyetleri en yüksek sektörlerden biri olduğuna işaret eden Aslan; İngiltere, Avrupa Birliği gibi birçok ülkede üreticilerin çelik üretiminde kullandıkları enerji için devletten destek aldıklarına işaret ediyor. Hükümete seslenerek "Biz de teşvik paketleriyle destek bekliyoruz" diyen Aslan, tüm bunların yanı sıra hammaddede dışarıya bağımlı olunmasının sektöre getirdiği olumsuzluklara dikkat çekiyor. Aslan, "Bunun için de farklı yatırımlar gerçekleştirilmesi adına devletimizin desteğiyle sağlayacağımız açılımların takipçisi olunması gerektiğine inanıyoruz" diye konuşuyor.

"Zamlarla rekabet gücümüzü kaybettik"

Sektörde azalan üretim, kapasite kullanım oranlarına da olumsuz yansıyor. Üreticiler artan maliyetler ve hedef pazarlardaki talep daralması nedeniyle üretim kapasitelerini düşürmeye başladılar. Bu durum bazı şirketlerde işçi çıkarmaya kadar giden önlemler alınmasına neden oluyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, 2021'de yüzde 74,5 olan sektörün kapasite kullanım oranının 2022 sonu itibariyle yüzde 62,7'ye gerilediğine dikkat çekiyor. Ağustos 2022'de doğalgaz ve elektrik fiyatlarına bir gecede yapılan yüzde 50'lik zammın sektörde büyük bir şaşkınlık yarattığını anlatan Veysel Yayan, "Bu zam, ileriye dönük siparişlerimizi son derece olumsuz etkiledi. Bize gelen zamları biz satışlarımıza yansıtamadık. Bu nedenle dünya pazarlarında rekabet gücümüzü kaybettik" diyor.

"Sektöre destek için kaynak ayrılmadı"

Bu noktada Türkiye'nin 2022'de üretimde liderliği kaptırdığı Almanya'yı örnek gösteren Yayan, şunları söylüyor:

"Bizden farklı olarak, Almanya'da hükümet Alman çelik şirketlerinin elektrik enerjisi konusunda karşılaştıkları sıkıntıları gidermek için 92 milyar euro tutarında bir kaynak ayırdı. Bizde ise sektörümüze kaynak tahsisi yapmak yerine, doğal gaz ve elektrikte AVM'lere uygulanan indirimler bile uygulanmadı. Avrupa'da hane halklarına ucuz enerji vermenin faturasını devlet yüklenirken, Türkiye'de bunu biz yüklendik."

Ortaya çıkan bu durumun üstüne son dönemde bir de ithalatta yaşanan artışın gündeme geldiğine işaret eden Yayan, özellikle Çin ve Hindistan'dan ithalatın yaklaşık üç kat arttığını kaydediyor. Yayan, "Elini kolunu sallayarak Avrupa'ya ABD'ye gidemeyen ülkeler, bizim pazarımıza çok rahat girebiliyorlar" diyor.

"Özel enerji tarifesi olmalı"

Çelik sektörü ile birlikte demir ve demir dışı metaller sektörü de üretim ve ihracatta geri düşmemek için hükümetten 'acil' adımlar talep ediyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ihracatçılar olarak rekabetçi bir kura ihtiyaç duyduklarını ve enerji konusunda sektörlere özel enerji tarifeleri talep ettiklerini söylüyor. Ayrıca finansmana erişimde sorun yaşayan üreticiler, potansiyeli yüksek olan ABD, Latin Amerika bölgesi ve Cezayir gibi ülkelerle hızlı bir şekilde Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmasını talep ediyor. Tecdelioğlu, bu adımların atılması halinde 2022'yi 14,4 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektörün 20 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini kaydediyor.

2021'de Almanya'yı geride bırakmıştı

1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını artırdı. Sonraki 20 yılda da Türkiye'nin üretim ve ihracatında büyük bir artış yaşandı. 2001 yılında dünyanın en büyük 10'uncu çelik üreticisi olan Türkiye, 2019 yılına gelindiğinde dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 2'inci büyük üreticisi konumuna yükseldi. 2001 ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü çelik üreticisi olan Türkiye'nin çelik üretimi 2001 yılındaki 15 milyon ton seviyesinden 2021 yılında 40,4 milyon tona kadar çıktı. Türkiye, 2021 yılında Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ve dünyanın yedinci büyük üreticisi konumuna ulaşmıştı. Ancak bu konumunu 2022'de kaybederek Avrupa'da ikinciliğe, dünyada sekizinciliğe gerileyen Türkiye'de çelik endüstrisindeki büyüme, bugüne kadar büyük oranda güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşti.