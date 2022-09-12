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Son dakika haber... Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir"

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Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir."

Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel

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