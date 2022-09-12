Son dakika haber... Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir" Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir." Güncel Kaynak: AA / Ferhat Barulay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Çelik: '(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir' - Haberler

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