Son dakika haber... Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir"
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Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir."
Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel