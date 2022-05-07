Çelik: "Ne fitne çıkarılmasına ne insanlarımız arasında kin ve nefret tohumlarının ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
AA - Koray Kılıç - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
AA / Koray Kılıç - Güncel