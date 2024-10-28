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Çelik Kubbe'nin Gücü Artıyor: Siper Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi

Çelik Kubbe'nin Gücü Artıyor: Siper Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Siper Ürün-1 Sistemi'nin envantere girdiğini duyurdu. Söz konusu sistem, uzun menzil ve yüksek irtifada hava savunma kabiliyeti sunarak, Türkiye'nin caydırıcı gücünü güçlendirecek.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haluk Görgün Teknoloji Güvenlik Politika Türkiye Güncel

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