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Çelik Kubbe'nin Caydırıcı Gücü Siper Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi

Çelik Kubbe'nin Caydırıcı Gücü Siper Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Siper Ürün-1 sisteminin envantere girdiğini ve bu sistemin hava savunma gücünü artıracağını açıkladı. Siper sistemi, çeşitli hava tehditlerine karşı etkili bir şekilde angajman sağlayabilecek.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haluk Görgün Teknoloji Güvenlik Politika Güncel

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